Rouen : l'entreprise de demain, c'est avec eux

Année intense pour la Jeune Chambre Économique de Rouen (JCER). Chargée de former les jeunes à la prise de responsabilités et forte de 20 membres âgés de moins de 40 ans, la chambre s'apprête à organiser deux actions. "Nous voulons promouvoir les entreprises qui produisent sur le territoire métropolitain. C'est cet état d'esprit 'made in Rouen' que nous voulons mettre en avant. Leurs produits et leurs savoir-faire seront exposés sur les quais de Seine", annonce Cédric Challamel, président de la Fédération des JCE de Normandie.

Une JCE au Havre

Autre action initiée par la JCER, l'opération Parlem'entreprise, testée en 2015, sera renouvelée : "Il s'agit de faire venir en septembre un député du territoire dans une grande entreprise normande dirigée par un jeune entrepreneur et dans une seconde entreprise créée récemment. Nous irons ensuite à l'Assemblée Nationale avec ce député pour discuter des problématiques rencontrées par ces jeunes entrepreneurs."

Mais la JCER ne s'arrête pas là. Outre le projet d'un marché pour connecter les producteurs locaux et les consommateurs pour faire vivre le "made in Normandie", la Jeune Chambre Économique veut faire des petits en fondant une antenne au Havre. Premières opérations prévues en septembre 2016.

