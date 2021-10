Bordeaux (AFP). Coupe de France: Marseille fait le boulot contre Trélissac

Au prochain tour début mars, les hommes de Michel retrouveront Granville, le petit Poucet de la compétition. Deux buts de Romain Alessandrini d'une frappe limpide en lucarne (33), puis de l?Écossais Steven Fletcher, son premier en France (87) sur un centre d'Abdelaziz Barrada, ont suffi au bonheur des Olympiens qui ont, enfin, gagné sur le terrain de Chaban-Delmas après 39 ans de disette face aux Girondins. Quatre jours après avoir inquiété le Paris SG, les Marseillais ont pourtant été bien secoués par des Périgourdins sans complexe, beaucoup moins impressionnés que lors de leur premier face-à-face datant de 2010 (déjà 2-0 en 32e de finale de l'épreuve). Sans un grand Steve Mandanda, décisif devant Nicolas Cavaniol (2) et surtout Steven Papin (41), les spectres de Carquefou ou Quevilly auraient pu ressurgir dans leurs rangs et la soirée tourner au vinaigre. Il a fallu une petite demi-heure pour qu'ils maîtrisent vraiment les éléments, notamment la pelouse bosselée, avec Alessandrini en guide d'un soir. D'abord au service de Georges Nkoudou qui trouvait le poteau de Eymeric Rucart (26), avant sa frappe victorieuse après un relais de Fletcher (0-1, 33). Le seul véritable éclair phocéen de ce premier acte durant lequel les pensionnaires de CFA ont joué leurs chances à fond. Après la pause, ces derniers avaient moins d'essence dans les jambes, au contraire des Marseillais, avec le milieu international Abou Diaby présent sur la feuille de match pour le première fois de la saison, à la mainmise réelle. Avant son but, Fletcher a eu deux belles situations de la tête (58, 72) qui auraient pu mettre les siens bien plus tôt à l'abri d'une éventuelle mauvaise surprise. Résultats des huitièmes de finale de la Coupe de France, disputés de mardi à jeudi: Mardi Saint-Malo (CFA) - Gazélec Ajaccio 1-2 Granville (CFA2) - Bourg-en-Bresse (L2) 1-0 a.p. Sochaux (L2) - Monaco 2-1 Mercredi Sarre-Union (CFA) - Lorient 0-4 Bordeaux - Nantes 3-4 a.p. Troyes - Saint-Etienne 1-2 a.p. Paris SG - Lyon 3-0 Jeudi Trélissac (CFA) - Marseille 0-2 Tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France effectué mercredi et complété après le dernier 8e de finale jeudi soir: Sochaux (L2) - Nantes Saint-Etienne - Paris SG (tenant du titre) Granville (CFA2) - Marseille Lorient - Gazélec Ajaccio

