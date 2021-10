Marseille (AFP). Coupe de France: Marseille doit éviter contre Trélissac un nouveau traumatisme

- Carquefou c'est fou (2008) A la hauteur mais défait dimanche contre le PSG (2-1) en Ligue 1, l'OM a souffert quelques humiliations en coupes nationales. Le plus retentissant fut "le coup du siècle", qualifié ainsi par l'entraîneur amateur Denis Renaud dont l'USJA Carquefou, club de CFA2, avait éliminé le géant phocéen en 8e de finale (1-0). "Historique pour Carquefou, honteux pour l'OM", s'énerve alors le quotidien local La Provence. Car Marseille disposait d'une grosse équipe, mais ses stars Samir Nasri et Djibril Cissé s'étaient montré d'une grande maladresse et le club finaliste des deux éditions précédentes s'était montré incapable de remonter un but de Papa Idrissa Ndoye marqué dès la 7e minute, à Nantes dans un stade de La Beaujoire rempli et hilare. Les stades de L1 avaient ensuite régulièrement entonné une chanson intitulée "A Carquefou" pour chambrer les Olympiens. - Assaillis par Quevilly (2012) L'US Quevilly, club de National au passé glorieux en Coupe de France (demi-finaliste en 1968 et 2010), s'est aussi offert l'OM en quarts de finale, en 2012. Cette année là le club de la banlieue sud de Rouen ira même jusqu'en finale, perdue contre Lyon (1-0). L'OM traversait alors la pire série de son histoire, à tel point que celle en cours, dix matches sans victoire à domicile en Ligue 1, semble de la pommade à côté. L'équipe de Didier Deschamps, championne en 2010, concédait en effet alors sa septième défaite d'affilée toutes compétitions confondues, et la série ira jusqu'à 13 matches sans gagner. Malmené par une équipe de 3e niveau, l'OM avait égalisé deux fois par Loïc Rémy, dans le temps règlementaire (85e) puis par en prolongation (113e), mais s'était incliné avant les tirs au but sur un ultime but de Christophe Ayina (117e). "Un sentiment de honte", avait réagi Didier Deschamps: "toutes les défaites sont horribles, mais celle-là fait un peu plus mal". - Ignobles à Grenoble (2015) Les Marseillais étaient passés au travers de leur premier tour de Coupe de France à Grenoble (3-3, 5 t.a.b. à 4), club de CFA, l'an dernier. Ce premier gros échec de la saison mythique de Marcelo Bielsa annonçait, retrospectivement, le déclin de l'OM, souvent fatigué lors de la seconde moitié de l'exercice. Marseille a pourtant mené trois fois, sur un doublé d'André-Pierre Gignac puis un but d'Andre Ayew en prolongation, mais l'ultime égalisation, par Selim Bengriba à la dernière des 120 minutes, a abattu les Marseillais. Avant le match, "El Loco" avait promis à Florian Thauvin un avenir parmi les meilleurs joueurs du monde. Hélas, l'attaquant a tout raté contre son club formateur, jusqu'à son tir au but, qui a précipité l'élimination de l'OM. De retour de Newcastle et de suspension après son rouge à Montpellier, dix minutes après son entrée en jeu lors de son premier match en Ligue 1 cette saison, le champion du monde des moins de 20 ans a une belle occasion de se racheter.

