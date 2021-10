Monterrey (Mexique) (AFP). Mexique: une vaste mutinerie dans une prison fait 52 morts

"Nous sommes face à une tragédie", a déclaré le gouverneur de l'Etat de Nuevo Leon, Jaime Rodriguez, précisant lors d'une conférence de presse que toutes les victimes étaient des détenus et que durant les affrontements, plusieurs incendies avaient été allumés par les prisonniers. La mutinerie a éclaté vers minuit lors d'un affrontement entre deux bandes de détenus, dont une contrôlée par un membre du cartel des Zetas, a-t-il ajouté. Le déroulé précis des faits n'était, pour l'heure, pas connu. La police anti-émeute et des ambulances étaient déployées devant la prison de Topo Chico, survolée par des hélicoptères et d'où s'échappait une épaisse colonne de fumée, selon des images des chaînes de télévision, tandis que les familles des détenus, inquiètes, s'étaient massées devant l'entrée. Plusieurs riverains ont confié aux journalistes avoir entendu des détonations à l'aube. Cet incident, le plus grave de ces dernières années, intervient à la veille de la visite du pape François au Mexique qui sera jalonnée d'étapes symboliques avec, notamment, la visite d'un centre pénitencier à Ciudad Juarez, à la frontière américaine. Antonio Arguello, un responsable de communication du ministère de l'Intérieur, a précisé à l'AFP que la mutinerie s'était déclenchée après minuit, dans la nuit de mercredi à jeudi, et avait été maîtrisée en un peu moins de deux heures. "Même si l'hypothèse d'une évasion a été avancée, cela n'a pas eu lieu. Les forces de l'ordre ont mis en place un cordon de sécurité et personne ne s'est échappé. Tout était sous contrôle vers 1H30", a ajouté ce fonctionnaire. - "On attend des réponses" - Les proches des détenus, devant le prison, ont protesté contre le manque d'information et réclamé l'accès à la prison. Certains d'entre eux ont jeté des pierres sur les forces de l'ordre. A l'aube, une ambulance est sortie de la prison "mais on ne nous a rien laissé voir", a déclaré Ernestina Grimaldo, riveraine dont le fils est incarcéré à Topo Chico. "On va rester là et bloquer l'avenue jusqu'à ce qu'on nous donne une réponse. On veut savoir comment vont nos proches car on nous dit qu'il y a plus de 50 morts et aucune autorité ne nous répond", a ajouté cette femme. Sur le côté du bâtiment, une vingtaine de personnes tentait de communiquer avec les détenus, criant et sifflant, pour avoir des nouvelles de l'intérieur. Les prisons mexicaines sont surpeuplés et des évasions massives ont eu lieu ces dernières années. En février 2012, 44 détenus avaient été tués et 30 autres s'étaient évadés d'une autre prison de Monterrey. La prison de haute-sécurité d'Altiplano, près de Mexico, a été le théâtre de l'évasion spectaculaire du baron de la drogue Joaquin "El Chapo" Guzman. Il s'était enfui en juillet par un trou creusé sous la douche de sa cellule, conduisant à un tunnel long d'un kilomètre et demi et débouchant sous une demeure en construction. Il a été de nouveau été arrêté début janvier. Le pape se rend du 12 au 17 février au Mexique, pays de transit pour les migrants du sud qui tentent de rejoindre l'eldorado américain et en proie à la violence liée au trafic de drogue et aux cartels.

