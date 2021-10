Rouen : des matchs et des jeux au Spawn bar

Steeve Tannevaux et Mickael Kernel sont amis de longue date. Ensemble, ils envisagent d'ouvrir le Spawn, un e-sport bar à Rouen.

Le concept est "déjà développé dans beaucoup d'autres villes", selon les deux Rouennais. Il propose la retransmission de matchs mais offre également la possibilité de jouer à des jeux vidéo sur PC, consoles ou bornes d'arcades. L'ensemble de l'établissement est donc en lien avec l'univers des jeux vidéo. Pour mener à bien le projet de bar, les deux fans de jeux vidéo font appel à la générosité des Rouennais via le site KissKissBankBank. "Nous espérons récolter 17 200€ ce qui nous permettrait de contracter un prêt", explique Steeve. Pour les consoles et les jeux vidéo, Steeve espère pouvoir organiser des partenariats avec certaines marques. "On se concentrera sur ce qui se joue le plus en ce moment de toute façon."

Les deux amis aimeraient ouvrir le Spawn dans quelques mois, proposer de la petite restauration et espèrent aussi pouvoir embaucher.

Pratique. Soutenez le projet sur ce site.