Dans l'attente d'un nouveau président, l'université de Caen a un administrateur provisoire

Directeur de l'UFR de sciences de 2007 à 2015 et après 44 années passées sur le campus caennais, Marc Levalois, 64 ans, doit désormais assurer la charge d'administrateur de l'université de Caen, suite à un arrêté du recteur d'académie. "Ma mission est désormais de gérer les affaires courantes et d'organiser dans les meilleurs délais les élections dans les conseils centraux de l'université", indique-t-il, lui qui de 2012 à 2015 était vice-président en charge de l'immobilier.

Compte-tenu de la réforme en cours et de la disparition de Pierre Sineux, les conseillers centraux de l'université ne peuvent plus exercer leur fonction jusqu'à ce qu'un nouveau président soit élu par le futur conseil d'administration. Des élections à destination des 28 000 étudiants qui désigneront leurs représentants restent maintenues les 22 et 23 mars prochains. Les 4 000 personnels (enseignants, agents administratifs, bibliothécaires...) qui étaient initialement invités aux urnes le 10 mai prochain, verront la date du scrutin avancée. Les conseils académique et d'administration pourront alors émerger. Ce sera la première fois qu'un président sera élu par l'ensemble des représentants au conseil d'administration, alors qu'auparavant il ne l'était que par les représentants des enseignants-chercheurs.

"Cette période de transition ne nous bloque pas sur des dossiers majeurs pour l'avenir de l'université, estime Marc Levalois. Il nous faut notamment travailler sur la future offre de formation et l'évaluation de l'établissement".