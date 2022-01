Football : Malherbe bat Sedan 3-1

En battant à domicile Sedan vendredi soir 2 octobre, les Malherbistes ont consolidé leur première place de la Ligue 2. Les visiteurs les ont pourtant pris de cours en inscrivant un but dès la seconde minute, et la première mi-temps a été laborieuse pour Caen. Mais l'équipe s'est bien ressaisie en seconde partie du match pour permettre à Barzola (54e), Nivet (65e) puis Toudic (75e) de redonner le sourire aux supporters et aux dirigeants normands.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire