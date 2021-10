Paris (AFP). Intempéries: 22 départements en alerte orange vent et vagues-submersion

Les 22 départements placées en alerte orange sont: les Côtes d'Armor, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan, la Manche, la Loire-Atlantique, la Vendée, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, l'Eure, la Seine-Maritime, l'Aisne, l'Oise, la Somme, le Nord, le Pas-de-Calais, le Calvados, l'Orne, les Deux-Sèvres et la Vienne. "Après une accalmie temporaire, les vents de Sud-ouest vont se renforcer à nouveau sur la façade atlantique et vont entretenir les fortes vagues", indique Météo-France dans son bulletin de 6h00. "Dans un contexte de niveaux marins élevés, ces vents forts provoquent une surélévation du niveau de la mer, qui s'ajoute à des niveaux marins déjà élevés. La conjonction de ces niveaux marins élevés et de ces très fortes vagues risque d'engendrer, surtout au moment de la pleine mer, des submersions sur les parties exposées ou vulnérables du littoral des départements concernés. Le littoral allant du Cotentin, jusqu'au fond du Golfe de Gascogne reste particulièrement exposé", précise l'institut. Concernant, le vent, les départements de la Somme, du Pas-de-Calais et du Nord seront les plus impactés. Sur ces trois départements les rafales pourront atteindre jusqu'à 120km/h. Plus au sud, le long du front, ce sont les départements de la Vendée, de la Charente-Maritime des Deux-Sèvres et de la Vienne qui seront touchés par des violentes rafales de secteur sud-ouest de l'ordre de 100 à 120km/h. La fin de l'événement est prévu pour mercredi 8h00.

