Paris (AFP). Vents violents: deux blessés graves à Paris, dégâts limités dans l'Ouest et le Nord

L'un des deux blessés, une femme, se trouvait dans le coma lundi soir et son pronostic vital était engagé. La chute d'un panneau publicitaire, près de la porte Maillot, dans l'ouest de la capitale, a aussi blessé son compagnon, qui souffre d'une fracture du fémur. Le panneau était fixé sur des palissades de travaux et s'est détaché avec le vent, ont précisé les pompiers de Paris. Dimanche déjà, un scout de 16 ans avait été grièvement blessé par la chute d'un rocher sur sa tente, provoquée par le vent, à Saint-Pierre-de-Chartreuse, en Isère. En Haute-Loire, des vents violents ont provoqué lundi après-midi des dégradations au collège Joachim Barrande de Saugues, a indiqué l'établissement scolaire. Des plaques métalliques se sont envolées du toit avant de retomber dans la cour, sans faire de blessés. Les élèves ont été mis en sécurité et évacués. Dans le reste de la France, en dépit des fortes rafales, les dégâts se limitaient à des coupures d'électricité et à deux blessés légers. Au Guilvinec, port de pêche du Finistère sud, où le vent souffle si fort qu'il est parfois difficile d'ouvrir une portière de voiture, quelques curieux sont venus admirer les vagues, a constaté un photographe de l'AFP. Et ni le vent, ni le ciel gris plomb, ni les bourrasques chargées de pluie, ne décourageaient les curieux, venus parfois avec leurs chiens, sur les jetées d'Auderville (Manche), prendre une douche d'embruns, a constaté un autre photographe de l'AFP. Et ce bien que les préfectures déconseillent depuis dimanche aux curieux de trop s'approcher du bord de mer. Toutes les liaisons maritimes entre Brest et les îles de Sein, de Molène et d'Ouessant, étaient interrompues lundi tandis que la circulation était ralentie à 50 km/h sur les grands ponts touchés par les intempéries, comme le pont d'Iroise à Brest ou celui de Saint-Nazaire. - Alerte orange maintenue - Un camion, dont la remorque était vide, frappé par une rafale, s'est couché sur le pont de Normandie, entraînant la coupure de la circulation dans les deux sens. Un autre camion s'est couché sur une départementale en Seine-Maritime et son chauffeur, légèrement blessé, a été hospitalisé. Des pierres se sont détachées de l'église gothique classée Saint-Maclou, en centre-ville de Rouen, sans faire de blessé. A Arques, dans le Pas-de-Calais, le toit d'un gymnase a été arraché par une bourrasque et un automobiliste a été légèrement blessé par des débris. Au Mont-Saint-Michel (Manche), la circulation est interdite sur le pont-passerelle en raison de l'avis de tempête, et les agents du Centre des monuments nationaux n'ont pu assurer l'ouverture de l'Abbaye du Mont qui restera fermée jusqu'à mardi matin. Plusieurs milliers de personnes ont été privées d'électricité à l'arrivée des vents, jusqu'à 9.000 en Normandie dans la matinée et 5.000 en Bretagne mais cela demeurait un impact modéré par rapport à d'autres tempêtes. Plusieurs centaines d'agents d'ERDF étaient sur le terrain pour rétablir le courant. Des rafales à 139 km/h ont été enregistrés à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), à Camaret (Finistère) et à Bernières-sur-Mer (Calvados). Le vent commençait à faiblir en fin d'après-midi sur la pointe bretonne, mais seize départements restent concernés par une alerte orange pour vents et/ou vagues-submersion (sur la façade ouest du Nord aux Pyrénées-Atlantiques). La vigilance orange pour vents violents concerne sept départements du Pas-de-Calais à la Manche ainsi que la Charente-Maritime. Une nouvelle perturbation pluvieuse, entrée par la façade atlantique, traversera mardi le pays. "Le vent de secteur Ouest à Sud-Ouest continue de souffler fort. Des grains toujours accompagnés de violentes rafales de vent balayeront tous les départements des côtes de la Manche. On attend des rafales de 110 km/h à 120 km/h à l'intérieur des terres sur ces départements, avec parfois ponctuellement sur le côtier jusqu'à 130 km/h, voire 140 km/h sur les caps", indiquait Météo-France lundi après-midi.

