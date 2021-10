Grande réussite pour le Meeting de Mondevile

Samedi 6 février, le public a répondu présent à la Halle d'Ornano. Dans ce meeting, les surprises ont été au rendez-vous avec notamment la diqualification en finale du favori du 60m, Christophe Lemaitre. Dans le 3 000m féminin, les Hervouillaises Maéva Danois et Aurore Guérin n'ont pas créé l'exploit et sont arrivées respectivement 9e et 10e. Pour Dimistri Bascou en revanche, c'est une grande réussite puisqu'il obtient la première place du 60m haies avec un chrono de 7,58s. Tous les résultats sont sur site internet du Meeting de Mondeville.