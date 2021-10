Tempête en Normandie : des milliers de foyers privés d'électricité

Manche, Calvados et Seine-Maritime sont placés en vigilance orange ce lundi 8 février, Eure et Orne sont en jaune. Des vents de 90 à 100 km/h soufflent dans l'intérieur des terres, avec des rafales à 110, 130 voire même 140 km/h sur les caps.

Bernières-sur-Mer dans le Calvados occupe la première place des plus fortes rafales, dans l'Ouest, entre minuit et 7h : 139 km/h. On a aussi relevé des vents à 137 km/h au Cap de la Hève, 134 km/h à Gatteville-Phare, 124 km/h à Barfleur, 109 km/h à Port-en-Bessin, 105 km/h à Gouville, 95 km/h à Bernay.

Les pompiers de la Manche sont intervenus 60 fois entre minuit et 10h30, essentiellement pour des arbres et fils électriques tombés sur la chaussée, dans le nord et le centre du département. 3500 foyers étaient privés d'électricité sur 40 communes, à 10h30. Trois communes essentiellement touchées : Sortosville, Le Mesnil Herman et Saint-Joseph. Le rétablissement des lignes devrait être effectué dans la journée, selon ERDF.

Dans le Calvados on dénombrait moins de dix interventions des pompiers à 8h30.

Selon ERDF, la Normandie comptait à 11h 9000 clients coupés, dont 3 500 dans la Manche, 4000 dans le Calvados, un millier dans l'Eure et 550 en Seine-Maritime.