VIDEO. Carnaval de Granville : marée humaine pour la grande cavalcade

Une nouvelle fois la grande cavalcade du Carnaval de Granville a tenu ses promesses : couleurs, costumes, musique, ironie et folie douce. Les rues de Granville étaient noires de monde pour applaudir les 42 chars et les centaines de carnavaliers costumés.

> Lundi 8 février

14h30 : Cavalcade des centres de loisirs

14h30 : Bal des Toujours jeunes animé par Stéphane Fauny à la Salle Saint-Nicolas

19h30 : Bal à Papa à la Maison du Carnaval animé par Oasis, Bal à Maman à la salle de Hérel animé par Emilio Corfa

> Mardi 9 février

13h30 : Cavalcade satirique et humoristique – Départ du Calvaire

16h30 : Jugement et exécution dans le bassin à flot

18h00 : Bataille de confettis – Cours Jonville

19h00 - 22h00 : En prélude des intrigues, apéro "After confettis" - Maison de Carnaval

20h00 : Intrigues dans toute la ville