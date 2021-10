Port-au-Prince (AFP). Michel Martelly ayant quitté son poste, Haïti n'a plus de président

Devant les parlementaires réunis en assemblée nationale, le président sortant a remercié ceux qui l'ont accompagné pendant ses cinq années de mandat: "L'histoire se rappellera malgré vents et marées, bon gré mal gré, la pierre que j'aurai apporté à l'édification d'une Haïti plus belle", a-t-il dit. L'histoire "se rappellera aussi de mes échecs que j'assume et que j'assume seul, et parmi ceux-ci mon plus grand regret, celui d'élections présidentielle différée", a-t-il encore déclaré lors de sa dernière adresse à la nation. Le processus électoral a été stoppé suite aux contestations de l'opposition qui dénonçait "un coup d'Etat électoral" fomenté par le pouvoir exécutif. Au premier tour du scrutin présidentiel, le 25 octobre, le candidat du pouvoir, Jovenel Moïse, avait recueilli 32,76% des voix, contre 25,29% pour Jude Célestin, qui a qualifié ces scores de "farce ridicule". Le second tour de la présidentielles et des législatives partielles, initialement prévu le 27 décembre, a été reporté dans un premier temps au 24 janvier, puis a été reporté sine die, empêchant donc Michel Martelly de passer le pouvoir à un successeur le 7 février comme le voulait la constitution. "Aujourd'hui je suis prêt à répondre devant le tribunal de l'histoire", a affirmé Michel Martelly qui dans son discours, en français et en créole, a tenu à défendre sa famille, accusée de détournements de fonds publics par de nombreux opposants. Quelques heures avant la fin de son mandat, un accord de sortie de crise avait été signé samedi par Michel Martelly et les présidents des deux chambres du Parlement prévoyant l'élection d'un président de transition par l'Assemblée nationale. Après avoir reçu l'écharpe présidentielle des mains de Michel Martelly, Jocelerme Privert, le président du Sénat et de l'Assemblée nationale, s'est voulu rassurant en déclarant au peuple haïtien que "le départ du chef de l'Etat, ( ...) n'arrête pas pour autant la marche de l'histoire, de notre histoire. La roue de la République continue de tourner inexorablement". Députés et sénateurs ont désormais cinq jours pour élire un président provisoire dont le mandat ne devra pas excéder 120 jours. Jocelerme Privert fait partie des "candidats sérieux", ont indiqué plusieurs parlementaires après la clôture de la séance exceptionnelle. Jules Cantave, président de la Cour de cassation, est aussi un nom cité comme potentiel chef du régime intérimaire. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a salué dimanche l'accord pour installer un gouvernement transitoire, un accord "conforme à l'esprit de la Constitution haïtienne", et il a appelé à toutes les parties concernées de l'appliquer. Trente ans après la fin de la dictature des Duvalier, Haïti peine toujours à organiser des scrutins non contestés et qui suscitent l'engouement de la population. La perspective d'un vide du pouvoir sur le long terme est une nouvelle difficulté pour la faible économie du pays le plus pauvre de la Caraïbe.

