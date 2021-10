Paris (AFP). Fed Cup: les Françaises peuvent voir loin

"Il n'y a pas d'adversaire facile, mais c'est une belle occasion", a reconnu la capitaine Amélie Mauresmo. Certes, comme l'a souligné Caroline Garcia, décisive contre les Italiennes avec ses deux victoires en simple, si les Néerlandaises sont allées créer la sensation à Moscou en éliminant la Russie 3 à 0, c'est qu'"elles ne sont pas manchots". Mais n'aurait-elle pas signé pour jouer une place en finale de l'équivalent féminin de la Coupe Davis contre une équipe dépourvue de joueuse du top 100 mondial? Les Pays-Bas alignaient en effet en Russie Kiki Bertens, 106e mondiale, et Richel Hogenkamp, 141e. A Marseille, les Bleues ont surmonté un mauvais départ, la défaite en ouverture de la N.1 Kristina Mladenovic contre Camila Giorgi 1-6, 6-4, 6-1, pour battre les Italiennes pour la deuxième année d'affilée au premier tour. L'an passé, il avait fallu remonter un retard de 2 points à 0 sur la terre battue de Gênes. Cette fois, sur le dur marseillais bien plus rapide, il n'y a pas eu autant de suspense, en grande partie grâce à Caroline Garcia. La 38e mondiale a d'abord égalisé samedi en battant la N.1 italienne Sara Errani en deux sets 6-3, 7-5. Puis elle a donné le troisième point décisif en dominant Giorgi également en deux manches 6-3, 6-4 dimanche. Entre-temps Mladenovic, 30e mondiale, s'était rattrapée de son faux-pas de la veille en donnant l'avantage à la France aux dépens d'Errani, décidément décevante, 7-6 (7/4), 6-1. "Kristina a été forte dans sa tête, après la difficulté d'hier. Caro a été super du début à la fin", a commenté Mauresmo. Face à Giorgi, 40e mondiale, Garcia a persisté dans le style offensif qui lui avait permis de battre Errani la veille. Elle a aussi profité des treize doubles-fautes de l'Italienne. "Je suis rentrée plus décontractée en sachant que Kristina avait gagné son simple. J'ai été assez solide, j'ai bien servi et je me suis battue sur chaque point. C'est une joueuse difficile, la balle va vite", a dit Garcia. Dans le premier match de la journée, Mladenovic aussi avait décidé d'agresser la mise en jeu extrêmement faible d'Errani. Elle a d'abord commis énormément d'erreurs (36 dans le premier set), puis l'ancienne finaliste de Roland-Garros en 2012, 22e mondiale, s'est effondrée. Samedi Camila Giorgi (ITA) bat Kristina Mladenovic (FRA) 1-6, 6-4, 6-1 Caroline Garcia (FRA) bat Sara Errani (ITA) 6-3, 7-5 Dimanche Kristina Mladenovic (FRA) bat Sara Errani (ITA) 7-6 (7/4), 6-1 Caroline Garcia (FRA) bat Camila Giorgi (ITA) 6-3, 6-4

