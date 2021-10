Le carnaval de Venise en Normandie

Les Vénitiens arriveront par la mer vendredi à 18h à Port Guillaume, qui deviendra samedi et dimanche un vrai repère de pirates et de boucaniers, avec reconstitutions et cracheurs de feu. La ville, elle, sera parée et revêtira ses habits de fête. Dimanche arrivera Casanova, suivi de défilés d’une centaine de costumés vénitiens et d’un bal traditionnel. Venise n’aura jamais été aussi près de nous.



Pratique. Vendredi 10 juin dès 18h au port et dans Dives-sur-mer, jusqu’à lundi 13 juin. Tél. 02 31 91 24 66