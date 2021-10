Tainan (Taïwan) (AFP). Séisme à Taïwan: 18 morts, une centaine de personnes toujours ensevelies

Le bilan de la catastrophe, qui a fait 18 morts, s'alourdit à mesure que les secours avancent dans leurs opérations. La secousse de magnitude 6,4 a frappé le sud de l'île samedi vers 04H00 locales (20H00 GMT vendredi), provoquant l'effondrement d'un même ensemble résidentiel de 16 étages et comportant près de 100 logements, dans la ville de Tainan. "Parmi les 132 personnes qui attendent désespérement d'être secourues, 103 sont enterrées très profondément. Il n'y a aucun moyen de les atteindre directement, c'est très difficile", a déclaré le maire de Tainan William Lai. Au départ, les opérations de secours s'étaient plutôt bien déroulées mais le travail des sauveteurs est compliqué par le fait que deux immeubles ont été écrasés par deux autres immeubles voisins, at-t-il expliqué. "Comme le séisme a endommagé la structure de la totalité de cet ensemble, nous avons dû entreprendre des opérations pour consolider les (immeubles effondrés) avant de commencer à creuser", a encore déclaré M. Lai. D'après les archives locales, environ 260 personnes habitaient cet ensemble mais les autorités estiment que plus 300 personnes se trouvaient là au moment du séisme, en raison de l'approche des festivités du Nouvel An pendant lesquelles les gens se retrouvent en famille. Plus de 250 personnes ont été secourues. Parmi les 18 personnes tuées, 16 se trouvaient dans l'ensemble résidentiel effondré, dont un nourisson de 10 jours et deux autres enfants. La secousse est survenue à une profondeur de 10 kilomètres, à 39 kilomètres au nord-est du port de Kaohsiung, la deuxième ville du pays, a indiqué l'institut géologique américain (USGS). Taïwan, proche de la jonction entre deux plaques tectoniques, est régulièrement touchée par des tremblements de terre. Une secousse de magnitude 7,6 sur l'échelle de Richter avait frappé l'île en septembre 1999, tuant quelque 2.400 personnes.

