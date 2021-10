Coups de crosse de fusil sur un adolescent à Courseulles

Le 15 novembre, vers 18 h, trois jeunes se promènent dans la campagne de Creuilly champ, près de Courseulles-sur-mer. L'un d'entre eux ayant peur des vaches, les autres le mettent au défi d'aller en caresser une. Surgit alors l'agriculteur, armé d'un fusil, qui fonce sur l'ado en lui criant « Sale bâtard ! » Celui-ci reçoit un coup de crosse en plein visage et s’écroule. Voulant se relever, il en reçoit un autre dans le dos. Il parvient à s'enfuir, coursé par l'homme.

C'est l’hôpital qui, peu après, appelle les gendarmes, le jeune, en sang, souffre d'une grave fracture du nez et de contusions dorsales. L'agresseur a comparu le mercredi 3 février au tribunal de grande instance de Caen pour violence sur mineur suivie d'incapacité supérieure à 8 jours. « J'ai lancé un bout de bois, explique-t-il, je ne me promène pas avec un fusil ».

« Il s'agit d'un objet contondant, réplique le président, non d'un simple bâton, étant donné la gravité des blessures. D'autre part les deux autres jeunes sont témoins. » « J'ai eu une génisse noyée dans la rivière l'autre fois, poursuit le prévenu, en plus des militaires sont venus faire des manœuvres dans mon herbage, sans me prévenir.... Il a eu peur de moi, il avait de mauvaises intentions » « c’était un gamin, vous l'avez bien vu, bien loin d’être une menace, rien ne justifie cela. C'est de la violence gratuite. Où est la légitime défense ? »

L'adolescent, en larmes dans la salle d'audience, fait des cauchemars et présente un syndrome dépressif. L'agriculteur est condamné à six mois de prison avec sursis, à 1 000 euros de préjudice moral. Quant aux séquelles possibles de la fracture, une expertise médicale est ordonnée. Son fusil est confisqué pour 2 ans.