Saint-Denis (AFP). Six nations: le XV de France bat l'Italie 23 à 21

Les Bleus ont inscrit trois essais par Virimi Vakatawa, Damien Chouly et Hugo Bonneval. Ils affronteront samedi prochain l'Irlande pour la deuxième journée au Stade de France. Les points de la seconde période du test-match de rugby France-Italie: 43e: sur une mêlée fermée à l'entrée des 22 mètres français, le pilier gauche Eddy Ben Arous est sanctionné pour avoir poussé en travers. Carolo Canna passe la pénalité, légèrement décalé à gauche des poteaux. FRANCE-ITALIE 10-11 46e: l'Italie capte le renvoi et progresse grâce à un groupé-pénétrant. Le ballon sort et, après quelque temps de jeu, Sergio Parisse est tout proche d'aplatir, retourné juste devant l'en-but français. Il libère pour Edoardo Gori qui sert Carlo Canna, lequel aplatit face à une défense absente. Canna passe la transformation légèrement à droite des perches. FRANCE-ITALIE 10-18 60e: Virimi Vakatawa perce sur une dizaine de mètres dans le camp italien en cassant cinq plaquages. Le jeu rebondit, le XV de France avance et Jonathan Danty fixe la défense italienne, transmet à Hugo Bonneval qui, en coin, marque en résistant au plaquage de Carlo Canna. Jules Plisson passe la transformation, totalement excentré à gauche des poteaux. FRANCE-ITALIE 17-18 68e: Andries van Schalkwyk est sanctionné pour être venu sur le côté d'un regroupement. Plisson passe la pénalité de près de 50 mètres en face des poteaux et permet au XV de France de passer devant. FRANCE-ITALIE 20-18 73e: Uini Atonio est sanctionné pour avoir contesté le ballon dans un regroupement immédiatement après avoir plaqué, sans avoir relâché le plaqueur. Kelly Haimona passe la pénalité de près de 40 mètres légèrement à droite des poteaux. L'Italie repasse devant. FRANCE-ITALIE 20-21 75e: Sergio Parisse est pénalisé pour ne pas avoir lâché le ballon dans un ruck. Plisson, juste devant la ligne médiane et complètement excentré à droite, passe la pénalité. Les Bleus reprennent les devants. FRANCE-ITALIE 23-21 SCORE FINAL: FRANCE-ITALIE 23-21

