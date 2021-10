Haut Valromey (France) (AFP). Dans l'Ain, quatre villages et un mariage de raison

Sur un plateau d'altitude bordé de sapins, Hotonnes, Le Grand Abergement, Le Petit Abergement et Songieu ont toujours chacun leur église, leur cimetière et leur fronton où il est inscrit "mairie". Mais sur le papier désormais un seul nom: Haut Valromey. Avec ses 108 km2, c'est devenu la plus vaste commune du département. Pour 713 habitants. Quelque 900 autres en France se sont mariées en début d'année. Un geste encouragé par le gouvernement qui a promis que toute commune nouvelle verrait son niveau de dotations maintenu sur trois ans, quand la plupart perdent 10 à 25% des ressources de l'Etat. La bague en vaut-elle la chandelle ? Dans les finances locales, cette union permet de sauver un peu plus de 20.000 euros de subventions cette année, sur une enveloppe d'environ 300.000 euros, indique la préfecture. Les habitants, eux, sont perplexes. - 'Il aurait fallu un référendum' - "On n'a pas été consulté et on n'avait pas assez d'informations. Tout cela s'est un peu fait dans la précipitation", regrette Jean-Yves Duroux, jeune retraité rencontré en plein lavage de son 4x4 au Petit Abergement. A quelques kilomètres de là, comme chaque semaine à la mairie - désormais "déléguée - du Grand Abergement, les plus anciens refont le monde, entre deux parties de Scrabble et deux tournées de chocolats. "Il aurait fallu convoquer un référendum", abonde cet éleveur à la retraite qui porte toujours son bleu de travail. Cela s'est parfois produit, ailleurs, quand l'accord des élus municipaux n'était pas suffisant pour une fusion. "Les communes ont beaucoup de choses en commun et on pourra peut-être mutualiser le matériel de nettoyage ou de déneigement", tempère sa voisine de table. Tous se souviennent surtout de la grande époque où chaque village avait sa fruitière à comté (atelier de fabrication du fromage, ndlr). Il y avait des éleveurs à tout bout de champ, des hôtels et la foule allait skier aux Plans d'Hotonnes. Depuis, la désertification rurale a fait son ?uvre. Il ne reste aujourd'hui qu'une dizaine d?éleveurs et les fruitières ont disparu. Une école, un bistrot et une supérette ont subsisté. Seul un abattoir à Hotonnes continue de faire battre le c?ur agricole du pays. - Le casse-tête du nom des rues - On craint moins, d'ailleurs, une hausse des impôts que la mort de ces territoires. "La ruralité en prend encore un coup. J'ai l'impression que l?État veut faire passer en force ces regroupements de communes avec une incitation pas forcément intéressante. On veut faire des économies et on éteint les villages mais moi je dis, ce sont nos villages qui s'éteignent", juge cet ancien conseiller municipal affairé à réparer son tracteur. Dans l'entourage du nouveau maire, on veut rassurer: "l'administration va être regroupée mais les villages gardent leur identité". Et "on va mutualiser nos moyens", par exemple, en renégociant les contrats d'assurance. Mais est-ce vraiment de la rationalisation quand il faut parcourir 11 kilomètres pour rallier d'un bout à l'autre la nouvelle commune ? Et que dire du nouveau conseil municipal ? Avec ses 42 élus, aucune des quatre mairies n'a la place de les accueillir et il doit se réunir dans la salle des fêtes. Sans compter les querelles de clocher, un des anciens maires ayant dénoncé un nouveau "management de type Dieu le Père" dans La Voix de l'Ain, le journal local. Vexé de ne pas avoir été désigné "super" maire du nouvel ensemble, selon certains. "Fusionner n'est pas un acte anodin. Il faut des affinités et travailler déjà en commun sur les écoles, les repas aux personnes âgées. Il ne faut pas que l'aspect financier soit la seule motivation. Car quand vous fusionnez, vous perdez quand même la personnalité morale. Par exemple, si chaque village avait sa +rue de la mairie+, il faudra s'entendre pour n'en garder qu'une seule", insiste Christian Cuchet à la préfecture. Quant à choisir l'endroit où poser les panneaux au nom du Haut Valromey... pour l'instant, le nouveau maire ne s'y est pas risqué.

