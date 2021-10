Un boxeur de Saint-Lô et son entraîneur échappent à une fusillade à Dublin

Lors d'une séance de pesée de boxe, avant un match, un homme a été tué, deux autres ont été blessés par des assaillants qui ont ouvert le feu dans un hôtel à Dublin en Irlande.

Séance à laquelle assistait plus de 200 personnes, le boxeur saint-lois, Alexandre Lepelley, inscrit aux combats, et son frère et entraîneur, était passé à la pesée, quelques minutes seulement avant la fusillade. Ils sont parvenus à prendre la fuite avec d'autres via une issue de secours.

Les assaillants sont repartis avant que la police n'arrive. L'attaque a été menée par trois hommes armés de fusils d'assaut et habillés comme des policiers. Attentat ou acte lié à un règlement de compte entre mafieux selon les médias locaux, l'enquête est en cours.



Les témoins de la scène sont entendus par les enquêteurs. Alexandre Lepelley et son frère ont été chacun, isolément, entendus par les enquêteurs pendant une heure.

EXCLUSIF - Ecoutez le récit de Alexandre Lepelley joint sur place, dans leur chambre d'hôtel où ils sont confinés

Le gala de boxe « The clash of the clans » qui été prévu ce samedi soir, au National Stadium de Dublin a été annulé.

Alexandre Lepelley et son frère entraîneur ont été autorisés par les autorités à rentrer en France ce dimanche.