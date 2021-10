Lena Woods, 27 ans, originiaire de Bois-Guillaume rejoint l'équipe de Zazie dans The Voice

Baccalauréat en poche, elle devient la chanteuse d’un groupe de rock et de jazz. A la même époque, elle découvre la harpe électrique, qui ne la quittera plus. Elle réarrange des morceaux de grands artistes tels que Janis Joplin, The Cure… et commence à se faire connaître en postant ses reprises sur Internet.



Très vite, elle décide de lier ses 3 passions: le chant, la harpe et le rock et se met alors à composer.



En 2012 , elle fait la rencontre de musiciens avec qui elle forme le groupe « Northern Lights ». Ils enregistrent leur premier EP et participent à différents festivals en Europe. Depuis septembre 2015, elle compose un premier album avec son nouveau groupe

« Nobody’s Cult ».



A 27 ans, Léna se lance un défi en participant à The Voice. C’est avec sa harpe électrique mais sans son groupe, que la jeune femme souhaite convaincre les coachs.

INTERVIEW LENA WOODS Impossible de lire le son.