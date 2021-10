Les Minions et vos soirées club ce samedi 6 février

Les Minions débarquent à l'Agrion au Moulin de Ver avec entrée gratuite à toutes les personnes déguisées à l'occasion du 142ème Carnaval de Granville.

Yann V vient mixer toute la soirée au Pearl rue Vauquelin à Caen.

Au Milton à Baudre c'est mon incroyable soirée célibataire avec entrée gratuite pour tous avant 23h30 et happy hour dès minuit.

Passez une soirée Pure Disco & 80's au Bayokos à Alençon avec Projection de neige, strass, paillettes et confettis ainsi que l'entrée offerte si vous venez habillés dans le thème disco.

Fêtez le nouvel an chinois au Koncept à Lessay, cette année c'est le singe à l'honneur.

Au Palais à Caen c'est la Go To Val Thorens pour revivre les plus grosses soirées de l'une des stations de ski les plus prisées avec canon à neige artificielle et shooter Génépi et Ice à consommer avec modération.