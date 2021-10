Malherbe : les U19 échouent encore à l'arrivée

Pourtant, pour la deuxième année consécutive, son équipe a échoué dans sa quête des play-off lors de l'ultime journée de championnat. En tête de leur groupe pendant la quasi-totalité de la saison, les Caennais ont craqué dans le sprint final, perdant leurs trois dernières rencontres. « Cela nous laisse énormément de regrets mais on a ce qu'on mérite, affirme l'entraîneur Philippe Tranchant. Cette fin de saison peut construire certains joueurs, c'est une bonne leçon à retenir. C'est ce qu'il advient quand on sort d'un projet collectif pour des raisons individuelles. » En plus de la fatigue physique et mentale engendrée par une longue saison et des exigences toujours plus élevées, Caen a pâti d'un certain dispersement de ses joueurs.

« Il y en a qui ont eu peur de ne pas être gardés, d'autres qui ont craint de ne pas avoir certaines choses d'un point de vue contractuel, d'autres encore qui ont voulu se montrer mais qui ne l'ont pas fait de la meilleure manière », indique le coach. Les conséquences ont été impitoyables et ont coupé net le bel élan caennais. Car pendant les deux tiers du championnat, les Bas-Normands ont brillé par leur jeu léché et offensif complété d'une culture de la gagne bien développée.

Vers le professionnalisme

« Quand on jouait ensemble, on était quasi-imbattables », estime Philippe Tranchant. Le formateur préfère retenir cet aspect à l'heure des bilans, rappelant que sa « vocation n'est pas de gagner le championnat des U19 mais d'amener des jeunes vers le professionnalisme ». En ce sens, le centre de formation caennais fonctionne très bien à l'heure actuelle, comme le symbolisent les premiers pas de Mbaye Niang (16 ans, il jouait auparavant en U19 et en CFA) en Ligue 1. « C'est prometteur, il y a des joueurs en devenir. Mais on n'est pas en avance, les autres clubs ont compris l'importance de ce secteur compte tenu des difficultés économiques. Ils travaillent aussi bien que nous. »