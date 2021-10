Rouen : un café pour décrocher un emploi

Début janvier, la société LM Communication, entreprise de publicité par l'objet, située à Saint-Étienne-du-Rouvray, a participé à ses rencontres. "On était en phase de recherche et on nous a parlé de ces rendez-vous qui sont un bon moyen de rencontrer des candidats de manière plus informelle", confie Sophie Meier, responsable du développement chez LM Communication.

Yann Patin, lui, se présente le 9 janvier pour le poste de sérigraphe à pourvoir dans la société. "C'est ma conseillère Pôle Emploi qui m'a suggéré d'y aller. Avec le recruteur, nous avons pu discuter dans un contexte plus détendu." Suite à cette rencontre, il a été contacté pour un second entretien, cette fois dans les locaux de LM Communication. "J'ai signé un CDD de 6 mois et mon travail me plaît", conclut Yann, qui exhorte tous les demandeurs à tenter leur chance aux cafés de l'emploi.