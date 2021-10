Université de Rouen : 50 ans, ça se fête !

Le 14 avril 1966, le décret officialisant la création de l'Université de Rouen est publié. Si des formations existent déjà - sciences, lettres, droit, médecine - elles sont désormais rassemblées sur un même campus, à Mont-St-Aignan. On dénombre alors 7 100 étudiants. Un demi-siècle plus tard, ils sont près de 28000 à arpenter chaque jour les sept sites du campus. Damien Féménias, vice-président, résume la tonalité du programme : "Nous avons voulu imaginer cet anniversaire comme un miroir et une fenêtre. Miroir car c'est une façon de célébrer le passé. Et fenêtre car il faut fêter le présent et aborder le futur."

Célébrer le passé

et regarder devant

Trois professeurs sont chargés de jeter un œil dans le rétro. Yannick Marec, Olivier Faiertag et Anne Bidois, préparent un ouvrage sur l'histoire de cette université, avec une publication prévue en mai. Un travail colossal selon Anne Bidois: "Nous avons mené une série d'entretiens avec d'anciens doyens, enseignants, administratifs, étudiants." De cette vaste étude ressortira le portrait d'une université qui a vu ses effectifs "augmenter sensiblement au fil de la massification de l'enseignement supérieur". Plus surprenant, on y apprend que l'Université avait été pensée comme un campus à l'américaine "où étudiants, professeurs, habitants cohabiteraient avec une vie culturelle intense". Si l'américanisation du campus n'est restée qu'un doux rêve, la vie culturelle s'avère effectivement riche. Pour fêter ces 50 ans, l'Université a concocté un copieux programme. Au-delà d'une soirée de gala et d'une grande fête étudiante, deux grands-rendez vous sont annoncés. Le premier est pluridisciplinaire: "Dans le cadre de Normandie Impressionniste, nous avons demandé à des artistes de donner au grand public une image de ce qu'est l'Université au travail à travers la thématique du portrait", expose Damien Féménias. Trois photographes et un écrivain vont travailler en résidence pour dresser le portrait de l'Université à travers ceux qui la composent. Le second projet se traduit par la création de tremplins mettant en avant les talents de l'Université.

Rayonner à l'échelle internationale

Après la fête, l'université devra aller de l'avant. L'établissement doit de se placer sur l'échiquier mondial. Son président Café Ozkul reste lucide : "L'Université fait partie des 800 meilleures du monde. Elle doit voir plus loin." Et le président de miser sur sur une université fédérale normande. Baptisée Normandie Université, elle existe depuis le 1er janvier 2015, elle regroupe déjà celles de Rouen, de Caen, du Havre, l'Ensa Normandie, l'ENSICAEN et l'INSA Rouen : "Elle doit nous donner de la visibilité." Le rayonnement passe aussi par des initiatives locales : "Depuis 2014, les étudiants qui partent à l'étranger se voient remettre en sweat signé "I love Université de Rouen" pour qu'ils se prennent en photo dans le monde entier", se réjouit Moulay Abdelghani, directeur du service Relations Internationales. Entre union normande et rayonnement international, l'université de Rouen avance. Rendez-vous dans 50 ans.

Pratique. Le programmation des festivités pour les 50 ans à découvrir ici.