Football : l'ASPTT Caen a survolé les débats

Les Postiers se sont octroyés ce droit à la faveur d'une saison pleinement réussie, conclue par une première place au classement de DSR et un rang de meilleure attaque (78 buts inscrits en 26 matchs) et meilleure défense (25 buts encaissés). Les PTT ont gagné 19 matchs pour seulement trois défaites. « On a prouvé qu'on avait le meilleur collectif, à défaut peut-être d'avoir eu les meilleures individualités, estime l'entraîneur Laurent Dufour. Le club échouait de peu depuis deux ou trois ans, le potentiel était donc là. Les recrues se sont bien intégrées et la mayonnaise a pris. » Porté par un nouveau coach « revanchard », Caen a mis quelques matchs avant de trouver le bon rythme (deux défaites et deux matchs nuls lors des sept premières journées).

Buteur hors paire

Mais il a ensuite récité sa partition à la perfection. « Je suis content des résultats et de la manière, souligne Laurent Dufour. Quand on propose du jeu, et qu'il y a en plus de la maîtrise et de l'efficacité, on en récolte les fruits. » Pour concrétiser sa qualité de jeu, l'ASPTT a également pu compter sur les performances du meilleur buteur de son championnat, Maxime Roynel (32 buts). Il devra être un élément majeur en DH, au sein d'une équipe probablement peu modifiée. « Il y aura trois ou quatre arrivées », prévoit Laurent Dufour. En sa qualité de promu, Caen visera le maintien et prépare son retour avec confiance.