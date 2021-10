Des pom-pom girls derrière le Caen Basket Calvados

Des sourires au milieu du parquet, dans la victoire comme dans la défaite. La danse a cet avantage de pousser à l'ivresse celui qui la pratique. Les nouvelles pom-pom girls du Caen Basket Calvados ont vite trouver leurs marques sur une scène inhabituelle pour elles, toutes issues de l'école de danse Sophie Berra à Caen. "D'habitude, nous présentons nos chorégraphies sur scène et du coup le public est loin, explique Clémentine, l'une des neuf membres du groupe. Là, les spectateurs sont à quelques mètres seulement et c'est un peu perturbant."

Mais assurément, les premiers essais à l'occasion des trois derniers matchs du CBC à domicile ont été concluants. "On est motivés pour être là le plus longtemps possible, assure Cécile. On découvre le basket et c'est super parce qu'il y a tout le temps de l'action, les joueurs sont près et la salle est pleine avec un esprit très convivial".

Alimenter l'ambiance

Les jeunes femmes, âgées de 16 à 36 ans, dont certaines ont jusqu'à 20 ans de danse derrière elles, prennent sur leur temps libre, notamment le dimanche, pour répéter. "On sent qu'on peut participer à l'ambiance et ça c'est très motivant", explique Elise. Il se pourrait qu'à l'avenir, le public viennent aussi pour les voir, elles. Prochaine date : vendredi 12 février (20h) pour CBC-Angers.