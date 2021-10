Les chiffres phares du budget 2016 de la Métropole Rouen Normandie

Le budget métropolitain est donc en hausse : en 2015, il était de 700 millions d'euros. Il sera cette année de 770 millions d'euros. Une augmentation qui confirme la place croissante de la Métropole dans le paysage politique local puisqu'elle constitue le second budget du territoire normand derrière la Région. Quant à la fiscalité, Frédéric Sanchez explique avoir fait le choix de "la stabilité fiscale. Nous ne proposerons aucune hausse d'impôt".

Les zones d'activité

Si le développement économique est une compétence régionale, Frédéric Sanchez rappelle que "la Métropole garde la compétence exclusive de l'immobilier d'entreprises". La collectivité pilote donc les plus de 70 zones d'activité de son territoire, réparties sur 3000 hectares. Des ZA qui vont faire l'objet de travaux dès cette année : "Nous lançons un programme de requalification des ZA existantes. Un certain nombre d'entre elles sont en difficulté faute d'entretien, de services rendus aux entreprises ou de signalétique efficace. Elles connaissent un risque de décrochage."

Trois millions d'euros y seront consacrés cette année dont un million pour la ZA des Bords de Seine, à cheval sur Sotteville, Saint-Etienne-du-Rouvray et Oissel. C'est avant tout le territoire sottevillais qui devrait être concerné cette année. Parmi les travaux envisagés : la voirie, la gestion des stationnements, l'organisation des aires de livraisons, la remise à plat de la signalétique... Objectif final : attirer de nouvelles entreprises.

Les grands projets et l'attractivité de la Métropole

Les grands projets menés par la Métropole bénéficient de crédits dès cette année. 3,7 millions d'euros sont ainsi attribués au projet Coeur de Métropole qui vise à changer le visage du centre-ville. 1,7 millions d'euros seront consacrés à l'aître Saint-Maclou qui se transformera en centre d'art et d'artisanat à l'horizon 2019. Ce montant permettrat notamment de financer les études et les fouilles archéologiques sur le site.

Quant à la toute nouvelle Réunion des Musées Métropolitains, la maintenance des neuf musées désormais tous gérés par la collectivité coûtera à cette dernière 1,3 millions d'euros.

Le sport et la culture ne sont pas oubliés non plus : "J'ai la conviction que ce sont des éléments clés de l'attractivité du territoire, développe Frédéric Sanchez. Nous maintenons intégralement notre soutien aux initiatives culturelles que ce soit les grands événements, comme le festival Viva Cité, ou les équipements comme l'Historial Jeanne d'Arc, le Panorama XXL ou le 106."

Quant au sport, les principales subventions aux équipes professionnelles sont maintenues. Le Rouen Métropole Basket recevra donc 410 000 €, Quevilly Rouen Métropole 200 000€ et le Oissel MRN Handball 170 000€.

L'aide à l'investissement des communes

Alors que les communes pâtissent d'une baisse de la dotation de l'Etat, la Métropole devrait les aider à investir : "Il n'y a pas de grand projet impliquant les populations et mobilisant les élus communaux si le quotidien est une difficulté permanente. Nous créons donc un fonds de soutien à l'investissement des 71 communes. Chacune est dotée d'une enveloppe budgétaire dont le montant est décidé selon des critères de solidarité." Concrètement, ce fonds est doté de 60 millions d'euros sur cinq ans.

15 millions d'euros sont réservés aux projets de renouvellement urbain. Et l'essentiel, soit 45 millions d'euros, devra permettre de financer les dossiers communaux. Ils sont au nombre de trois : la mise en accessibilité des bâtiments publics (jusqu'à 25% de subventions) ; les travaux dans les bâtiments communaux avec la rénovation des écoles, des crèches, des centres de loisirs... (jusqu'à 20% de subventions) ; les aménagements externes comme l'entretien des espaces verts.

Chaque commune sera libre d'utiliser cette enveloppe sur les cinq ans à venir. Un suivi sera assuré par la commission des finances.