Caen : le chantier de l'église Saint-Pierre bientôt relancé

La tâche est abyssale. Rendre à l'église Saint-Pierre, en plein cœur de ville, son allure d'antan. Lorsque sa pierre n'avait pas été abîmée par le temps. Le chantier, démarré il y a plus d'une décennie, a connu différentes étapes jusqu'à stopper net au pied de la tour du clocher. En cause : un point de contentieux avec l'entreprise en charge de l'affaire. "La Ville a résilié le marché", rappelle Emmanuelle Dormoy, adjointe au maire chargée des monuments historiques.

"Il est maintenant temps d'intervenir"

Dans la foulée, tous les regards se tournent vers l'église Saint-Jean où d'importantes fissures sont constatées sur le porche. L'édifice est fermé et Saint-Pierre passe sa place sur la liste des priorités. Un filet est néanmoins installé pour parer à toutes chutes éventuelles du clocher. "Il est maintenant temps d'intervenir", explique l'élue. L'appel d'offres sera donc relancé le 26 février prochain. "Le chantier va démarrer en septembre", poursuit Carole Vilpoux, architecte responsable des monuments historiques à la Ville. Coût de la restauration : près de 3 millions d'euros. La dernière tranche, qui elle doit concerner le portail face au château et la façade arrière, ne figure pas au rang des priorités de la municipalité sur ce mandat. "Dans l'immédiat, nous avons fait un choix très fort sur le château." Caen cherche par ailleurs à développer sa politique de prévention sur le bâti, pour mettre en place une planification maitrisée des dépenses. Un travail indispensable pour que ce patrimoine continue de traverser les siècles.