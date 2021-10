Avec l'appli sonothèque, tous les artistes normands à portée d'écouteurs

Ecouter tous les artistes normands via une application mobile gratuite, c'est désormais possible. Le réseau Rn'Bi, qui regroupe les sept bibliothèques de Rouen, et l'association la Fabrik à Sons ont décliné leur sonothèque, d'ores et déjà disponible sur le web, sur smartphones.

1 100 artistes et 1 800 albums recensés

Clémentine Jagot, adjointe responsable de l'action culturel à Rn'Bi, précise : « La sonothèque ne contient que des artistes normands, de 1962 à aujourd'hui. L'idée, c'est de faire l'inventaire de tout ce qui se passe sur la scène locale. Aujourd'hui, 98% des artistes haut-normands y figurent. » Pour une meilleure écoute, la bibliothèque Saint-Sever met à disposition un fauteuil connecté où l'on peut directement brancher son smartphone. Un autre fauteuil circule entre les bibliothèques du réseau et se situe en ce moment à Parment.

Disponible sur Androïd mais pas encore sur Apple, l'application ne cesse de se renouveler. « Nous comptons aujourd'hui pratiquement 1 100 artistes et plus de 1 800 albums. En ce moment, nous intégrons les fonds bas-normands », expose Quentin Auzanneau de la Fabrik à Sons. Un travail de recensement qui laisse place à quelques surprises : « Hier, on nous a apporté un album de rap en cauchois ! »