Ajaccio (AFP). Corse: une boucherie musulmane mitraillée, aucune victime

L'établissement, qui se trouve en centre-ville, a été "atteint par des tirs à l'arme lourde en rafales", a indiqué à l'AFP le procureur de la République d'Ajaccio, Eric Bouillard, précisant qu'il pourrait s'agir d'un fusil d'assaut. Il n'y a pas eu de victime. M. Bouillard, qui s'est rendu sur place, a ajouté que le gérant de la boucherie était "une personne sans histoire". Cette action n'a pas été revendiquée et il n'y aurait pas d'inscription sur place, selon les premiers éléments de l'enquête, qui a été confiée à la brigade de Sartène et à la section de recherches de la gendarmerie L'île avait connu des tensions entre Noël et le Nouvel An après l'agression de pompiers dans un quartier sensible d'Ajaccio comptant une importante population d'origine maghrébine. Des manifestations émaillées de slogans racistes avaient suivi et une salle de prière musulmane avait été vandalisée, sans faire de victimes. Au total, au moins six personnes ont déjà été mises en examen depuis les évènements pour leur implication présumée soit dans les actes de vandalisme du 24 décembre, soit dans l'agression des pompiers la nuit de Noël. Aucune interpellation n'a eu lieu pour l'instant pour les débordements survenus lors des manifestations dans les jours qui ont suivi.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire