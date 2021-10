Esprit Maison, le salon de l'habitat de la Ferté-Macé

Durant 2 jours, rencontrez les exposants qui vous conseilleront pour vos désirs de construction ou rénovation. Vous trouverez des interlocuteurs dans différents domaines, de la conception au financement en passant par la construction. Deux conférences sont au programme sur le financement et la rénovation.

L'invité d'honneur du salon est Stéphane Thebaut, animateur de la maison France 5.

Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 19h à la salle Guy Rossolini, entrée à 2€pour les 12 ans et plus. Toutes les infos sont sur lafertemace.fr/salon

Ecoutez Didier Thévenard, vice-président de la communauté de communes de la Ferté/St Michel, nous présenter cette édition 2016: