Collector : Un médecin note depuis 30 ans les perles de ses patients

Une collection de pépites qu'il a publié dans un ouvrage qui dévoile les réflexions insolites de ses patients lors des consultations.





- J'ai une Hernie Fiscale (Depuis, son patient est dans le jury de The Voice)

- J'ai fait un Coma idyllique (Ca doit être génial !)

- Ma gynéco m'a dit que j'avais un utérus extraverti... (Dès qu'elle enlève son pentalon... Waouw ! C'est la fête !!! )

- J'ai un ongle incarcéré (Il a pris 6 mois ferme)

- Mon marie re-tousse et crache vert depuis hier... C'est le retour de la crachéïte (la fameuse !)

- Ca y est ma femme vient de perdre les os (Pauvre bébé...)

- Mon gastrologue m'a entubé (... Oui... Ok !)

- Ca fait deux ans qu'on ne m'a pas fait de tutti frotti (Hum... Délicieux !)

- On m'a enlevé ma vésicule immobilière (Stéphane Plaza, sors de ce corps !)

- Je ne veux pas de médicament génétique (Moi non plus !)

- J'ai oublié ma carte virale (C'est ballot...)

- Vous dormez comment ? En pyjama ! (... D'accoooooord)

- On m'a fait trois point de soudure (Ca n'a pas été très simple...)

- J'voudrait faire un Ketchup (Check-Up)

- J'ai contracté le spécialiste (Bravo !)

- Je ne bois jamais entre les repas, jamais d'alcool... Que de la bière (CHAMPION !)

- Je me suis lustré l'épaule (Depuis ça brille !)