Séoul (AFP). La Corée du Nord prévoit de lancer prochainement un satellite

L'Organisation maritime internationale (OMI) avait annoncé plus tôt dans la journée avoir été avertie par Pyongyang de son intention de lancer un satellite entre le 8 et le 25 février. Ces dates laissent penser que le régime souhaiterait lancer ce satellite à l'occasion de l'anniversaire le 16 février du leader défunt Kim Jong-Il, père de l'actuel dirigeant Kim Jong-Un. Cette annonce fait suite à des rumeurs ces derniers jours sur la préparation d'un test de missile balistique, nouveau pas vers son objectif de se doter de missiles nucléaires, en violation des résolutions de l'ONU. Un tel essai isolerait encore plus le pouvoir de Pyongyang, alors qu'une nouvelle résolution de l'ONU est en préparation pour alourdir les sanctions après son annonce le 6 janvier de quatrième test de bombe nucléaire. L'agence de presse japonaise Kyodo, citant une source gouvernementale japonaise, avait affirmé la semaine dernière que des images satellite laissaient présager que l'essai d'un tir de missile balistique de longue portée pourrait intervenir rapidement depuis le site de Dongchan-ri, dans l'ouest du pays. Un responsable américain de la Défense avait affirmé vendredi que la Corée du Nord semblait préparer le lancement d'un engin spatial, mais que rien n'indiquait qu'il s'agisse d'un missile. Selon la télévision publique japonaise NHK, des mouvements de personnes et de véhicules sont visibles autour du site, apparemment recouvert d'une sorte de bâche. Dans le passé, la Corée du Nord a procédé à plusieurs reprises à des tirs de missiles à longue portée. En décembre 2012, elle a effectué un tir de fusée Unha-3, une opération également assimilée par les Etats-Unis à un tir de missile balistique. Elle affirme que ses missiles sont capables d'atteindre les Etats-Unis. Mais de nombreux spécialistes estiment que Pyongyang est à des années d'obtenir une capacité crédible dans le domaine des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM). Les experts s'attendaient à une reprise des lancements de fusées par la Corée du Nord, après l'achèvement d'un programme de modernisation du site de Dongchan-ri, également connu sous le nom de Sohae. La transformation du site, qui a commencé au début de 2013, est centrée sur la création d'installations permettant le lancement de fusées plus grandes, ayant une plus longue portée et une charge utile plus importante. Les Etats-Unis surveillent régulièrement la Corée du Nord depuis l'espace et le Japon a mis en place en 2003 une observation de ce pays par satellite.

