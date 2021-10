Surpris en plein vol par effraction près de Rouen

Peu après 6h du matin ce mardi 2 février, Police Secours est requis rue de l'Eglise à Bois-Guillaume. Un requérant explique avoir surpris deux individus dans sa propriété, qui auraient pris la fuite à son réveil. Trois équipages de police entreprennent des recherches dans le secteur. Quelques minutes plus tard, l'un des deux individus est aperçu rue du Général Leclerc.

Le deuxième mis en cause est aperçu en possession d'un sac à dos rouge, qu'il abandonne avant de prendre la fuite à pied. Sur le premier jeune homme, âgé de 30 ans et sans domicile fixe, sont retrouvés une lampe torche et un téléphone portable. Il a été placé en garde à vue par la brigade de la répression des cambriolages. Le second n'a pas été retrouvé.