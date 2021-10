Football : un joueur blessé par balles près de Rouen

Le joueur, âgé de 28 ans, de l'équipe amateur de l'EFE Elbeuf a été pris à partie verbalement pendant la première mi-temps du match qu'il disputait contre l'équipe du TFC de Canteleu. Quatre supporters de Canteleu sont venus ensuite menacer le joueur dans les vestiaires et ont été évincés.

Au cours de la deuxième mi-temps, alors qu'il se trouvait sur le banc de touche, le joueur d'Elbeuf a été mis en joue par deux supporters de Canteleu qui brandissaient chacun une arme.

"Le joueur s'est levé et l'un des deux agresseurs a fait feu..."

"Le joueur s'est levé et l'un des deux agresseurs a fait feu, le blessant par deux fois à la cuisse et une fois au genou", a indiqué à la presse le commandant de police Cyrille Robert. La victime a été transportée aux urgences du Centre Hospitalier Universaire (CHU) de Rouen. Son état n'inspire pas d'inquiétude mais il a été placé sous protection policière.Les deux supporters armés ont pris la fuite et sont recherchés.

Selon les premiers éléments de l'enquête, confiée à la brigade criminelle de Rouen, l'agression aurait pour origine un différend remontant à novembre dernier entre la victime et un autre club de Canteleu, le GSC. Ce sont des supporters du GSC qui auraient participé à l'agression.