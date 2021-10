Les faits divers du week-end en Seine-Maritime

Un vol à la voiture-bélier près de Rouen

Dimanche 31 janvier, peu après minuit, le bureau de tabac La Civette Bondevillaise, située route de Dieppe, à Notre-Dame-de-Bondeville, est victime d'un vol apr effraction à l'aide d'une voiture-bélier. Le(s) voleur(s) enfoncent la porte blindée de la réserve attenant au commerce et dérobent à l'intérieur le fonds de caisse, des cartouches de cigarettes et des jeux de grattage. Ils sont repartis en voiture et n'ont pas encore été interpellés. Les constatations ont été faires sur place par le Service régional de l'Identité judiciaire. Les images des caméras de vidéosurveillance devraient être exploitées.

Un trafic de stupéfiants au Havre

Vendredi 29 janvier, à 11h20, une riveraine de la rue Pierre Kerdick signale une rixe au fond d'une cour près de chez elle. La Compagnie Départementale d'Intervention se rend sur place et prend contact avec la victime, un jeune homme de 26 ans qui a du sang sur lui. Il explique qu'il était en train de dormir quand deux hommes sont entrés dans son logement par la porte restée ouverte. Ils l'ont ensuite réveillé et tabassé en lui demandant de l'herbe de cannabis. Il explique ne pas les connaître.

Les policiers sentent à l'intérieur du logement une forte odeur de cannabis. La victime leur remet alors une petite boîte contenant un peu d'herbe. Mais l'odeur persiste. Les policiers font appel au quart judiciaire pour perquisitionner le domicile. A l'intérieur sont finalement retrouvés 17 plants de cannabis, 310g d'herbe, environ 20g de résine, du matériel pour la production d'herbe et sa transofrmation en résine, ainsi que des répliques air soft d'armes. L'homme a été placé en garde à vue tout comme sa compagne. Les agresseurs n'ont quant à eux pas été retrouvés. La brigade des stupéfiants de la Sûreté urbaine du Havre se charge de l'enquête.

2,64g d'alcool au volant à Rouen

Police Secours est requis lundi 1er février à 1h50 pour un accident de la circulation rue de la République à Rouen. Sur place, une voiture est immobilisée en pleine voie de circulation. Le conducteur explique qu'il conduisait à vive allure avant de percuter une voiture stationnée. Il sent l'alcool. Il souffle à l'éthylomètre qui révèle qu'il a 2,64g d'alcool dans le sang. Il a été placé en dégrisement. Quant au véhicule percuté, son conducteur était à l'intérieur au moment de l'accident. Il n'est pas blessé.