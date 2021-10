Concours de plaidoiries à Caen : les vainqueurs de l'édition 2016

Le Concours de plaidoiries débutait dès vendredi 29 janvier au Mémorial de Caen avec l'épreuve dédiée aux lycéens. Le jury composé de personnalités juridiques et médiatiques, présidé par Christian Carion, réalisateur et scénariste, a remis le Prix du Mémorial de Caen à la lycéenne de Toulouse Anne-Laure Tollec pour sa plaidoirie intitulée "Les enfants fantômes". Le Prix de l’engagement citoyen a été remis à Antonin Lefebvre, de Terrasson-Lavilledieu, le Prix Amnesty International au duo composé d'Antoine Milanini et Soufiane Lamalam, du lycée de Luynes (13) et le Prix Reporters sans frontières à Maxence Andrys, de Roubaix, qui a aussi raflé le Prix du jury lycéen.

Le lendemain, samedi 30 janvier, un second jury présidé par Philippe Bilger, magistrat honoraire et président de l’Institut de la parole, a remis trois prix aux élèves avocats qui se mesuraient. Là encore, le Grand prix du Mémorial de Caen a été décerné à une pensionnaire du sud-ouest de la France, puisque c'est Flora Diana-Martinez, de l'École des avocats de Bordeaux, qui l'a remporté avec sa plaidoirie intitulée "La République de l’ombre". Le deuxième Prix des libertés et de la paix à été remis à Nicolas Jérusalémy, élève de Poitiers, et Gaspard Cuenant, de Montpellier, a reçu quant à lui le Prix des Droits de l’Homme (troisième prix).

Les Concours de plaidoiries 2016 s'achevaient dimanche 31 janvier avec l'épreuve reine des avocats. Devant 2 500 personnes, le jury placé sous la présidence de Moncef Ben Moussa, Conservateur en chef du Musée National du Bardo à Tunis, a remis trois prix : le premier a été remis à Maître Mélanie Trouvé, du Barreau du Val de Marne, pour sa plaidoirie très d'actualité intitulée "L’histoire de Mustapha Hosseini ou les carences de la France dans l’accueil des mineurs étrangers isolés". Le deuxième prix comme le prix du public ont été tous deux gagnés par Maître Rachel Franco, du Barreau de Tel-Aviv, à Israël.