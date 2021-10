Hausse des prix des autoroutes : une pétition dit "stop aux péages trop chers"

0,86% de hausse des tarifs en moyenne pour la société des autoroutes Paris-Normandie (SAPN), exploitant de l'autoroute A13 et du pont de Normandie par exemple. En pratique, le trajet entre Caen et Mantes-la-Jolie coûtera dès aujourd'hui 15,20 euros, soit 10 centimes de plus qu'avant. Le tarif entre Rouen et Caen ne changera pas à 8,90 euros.



Augmentation justifiée par le concessionnaire par l'inflation, les nouveaux investissements décidés par l'Etat et l’augmentation de la redevance domaniale qu'ils doivent lui payer. Mais qui ulcère les associations dont Quarante millions d'automobilistes, qui relève une hausse de plus de 16% en 10 ans.

La Cour des comptes avait aussi dénoncé des tarifs abusifs en 2013. Une pétition en ligne a été rouverte. Fin janvier 2015, elle avait recueilli plus de 140 000 signatures.