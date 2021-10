Football : Quevilly Rouen Métropole ne s'en sort toujours pas

Le match commence plutôt bien pour les Rouges et Jaunes qui se procurent une première occasion dès la 2ème minute sur une mauvaise sortie du gardien mais la frappe est trop croisée. Il faut attendre la 7ème minute pour voir le premier but de la rencontre par le milieu Romain Basque qui reprend de la tête un corner en pleine lucarne.

La première demi-heure de jeu est nettement à l'avantage des Normands qui ne parviennent pas à faire le break avant de s'éteindre un peu dans le dernier quart d'heure et de subir la seule occasion Amienoise à la 40ème minute après une sortie de Solomon Morris sur le coté qui voit les Amienois centrer vers le but vide mais personne n'est à la reception pour égaliser.

Les deux équipes rentrent donc à la mi-temps sur ce score de 1-0.

Dès le retour de la pause, Jean-Paul Mendy est à la reception d'un coup franc de Vignaud seul devant le but mais il met le ballon juste au dessus du but Picard.

Le fait de jeu va intervenir à la 62ème minute sur un ballon en profondeur, Solomon Morris sort le ballon devant l'attaquant qui s'ecroule dans la surface. L'arbitre de la rencontre décide d'accorder un penalty et un carton rouge au gardien Normand pour le moins litigieux qui permet aux visiteurs d'égaliser dans cette rencontre 1-1.

Réduits à dix, les occasions sont plus rares et plus rien ne se passe hormis l'expulsion d'un joueur Amiénois à la 84ème minute qui ne changera pas le cours du match.

Au classement, les joueurs de QRM ne réalisent pas une bonne opération avec ce match nul car ses concurents directs se sont imposés lors de cette journée, ils ont donc maintenant six points de retard sur le leader Poissy.

Les joueurs de Manu Da Costa disputeront la prochaine journée de championant samedi 13 février chez la réserve du Paris-Saint-Germain.

Michel Mallet: " On a vu autre chose que lors des derniers matchs, c'est le gros point de satisfaction. On n'est pas aidé par le sort. Le seul reproche que je peux faire aujourd'hui aux joueurs c'est de ne pas s'être mis à l'abri car il y a eu de l'envie et de la combativité. Notre adversaire d'aujourd'hui n'a eu qu'une occasion sur l'ensemble du match. On n'a pas les éléments pour nous depuis un bon moment. On est dans le dur et en plus c'était la journée où il ne fallait pas perdre. C'est un constat amer."

Manu Da Costa: " C'est encore une fois cruel. On se bat contre beaucoup de choses. Autant à Mantes on était fautif sur les 45 premières minutes autant aujourd'hui encore une fois un élément extérieur est venu plomber le match c'est domageable, c'est dur a avaler car c'est cruel et surtout injuste. Ce fait de jeu la fausse complétement le match derrière mais face à une équipe aussi intérressante que ça. Ca fait trop longtemps que ça dure et ça commence à etre pénible. Aujourd'hui je n'ai pas grand chose à reprocher à mes joueurs. Aujourd'hui tant qu'on enchainera pas des victoires on ne pourra pas esperer une montée."