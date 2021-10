Paris (AFP). GE France: Clara Gaymard quitte le navire

Après neuf années à la tête de GE France, "Clara Gaymard quitte l'entreprise au 1er février pour se consacrer à une nouvelle opportunité professionnelle. Mark Hutchinson assurera le rôle de PDG de GE France", indique GE dans un communiqué. Nommé patron de GE Europe en octobre dernier, Mark Hutchinson, "conserve sa fonction actuelle de responsable de l'intégration dans le cadre de l'alliance avec Alstom, acquisition industrielle la plus importante jamais réalisée par GE", poursuit le groupe. Mark Hutchinson, qui était auparavant patron de GE en Chine, "possède une profonde connaissance du marché français et des activités de GE dans ce pays", où il a déjà travaillé à la tête de la division GE Real Estate (immobilier), souligne le communiqué. "Sa fonction actuelle de responsable de l'intégration GE-Alstom l'a amené à travailler en contact étroit avec nos branches d'activités, nos clients et d'autres parties prenantes en France", ajoute le texte. General Electric a annoncé le 13 janvier qu'il allait supprimer 6.500 emplois en Europe, dont 1.700 en Allemagne, 1.300 en Suisse et 765 en France, dans les activités énergie du français Alstom rachetées en novembre 2015.

