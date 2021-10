Paris (AFP). Centrafrique: la France souhaite mettre fin à son opération Sangaris en 2016

Interrogé dimanche dans le cadre d'une émission politique, le ministre de la Défense Jean-Yves le Drian a indiqué que Paris souhaitait mettre fin à son opération militaire Sangaris en Centrafrique en 2016, pour la remplacer par un plus petit contingent et une opération internationale de formation de l'armée centrafricaine. "L'objectif c'est que l'opération Sangaris en tant que telle, opération militaire, s'arrête", a-t-il dit lors de l'émission Grand Jury RTL/LCI/Le Figaro, en rappelant le "processus démocratique" en cours en Centrafrique. "Je souhaite que cela soit fait au cours de l'année 2016 et qu'il reste (...) de petites unités comme c'était le cas auparavant", a précisé Jean-Yves Le Drian. Les effectifs français, qui s'élèvent à 900 soldats actuellement - après avoir atteint jusqu'à 2.500 hommes au début de l'opération - seront alors ramenés à environ 300 soldats, a-t-il laissé entendre. Les Nations unies ont déployé parallèlement une force de quelque 10.000 hommes, la Minusca, qui aide notamment à sécuriser les élections en vue d'une transition politique en Centrafrique. Le second tour de l'élection présidentielle et le premier tour des législatives - scrutin annulé en raison de nombreuses irrégularités - auront lieu le 14 février. Plusieurs contingents de la Minusca, comme des soldats français, sont par ailleurs impliqués dans des scandales sexuels, accusés d'avoir abusé des enfants et des adolescents pendant leurs séjours sur place. "Il y a en Centrafrique une mission des Nations unies, la Minusca, dont le rôle va être croissant pour assurer la sécurité sur le territoire et la sécurité du nouveau pouvoir politique", a noté le ministre. Jean-Yves Le Drian a aussi émis l'espoir que l'Union européenne s'engage, lors d'une réunion informelle des ministres européens de la Défense les 3 et 4 février à Amsterdam, à former l'armée centrafricaine. "J'ai souhaité - et je pense que j'aurai satisfaction cette semaine - qu'il y ait aussi, comme nous l'avons fait au Mali, une mission de formation de l'UE pour reconstituer l'armée de la République centrafricaine, en faire une véritable armée", a-t-il dit. - Barkhane maintenue - Le déclenchement de Sangaris le 5 décembre 2013 a permis d'arrêter les tueries de masse en Centrafrique et de ramener un semblant de normalité à Bangui, où sévit toujours une forte criminalité. La force a aussi garanti la sécurité des fragiles institutions de transition de la présidente Catherine Samba Panza, en rendant impossible toute velléité de prise du pouvoir par la force à Bangui. En revanche, le pays n'a pas été réellement pacifié et des groupes armés sont encore présents dans plusieurs provinces. C'est le principal reproche fait à l'opération Sangaris par des responsables centrafricains et des analystes: ne pas avoir procédé au désarmement de tous les groupes armés et milices, alors que c'était au départ une de ses principales missions. L'armée française, mobilisée sur de nombreux fronts antiterroristes - y compris sur le territoire national avec 10.000 hommes déployés depuis les attentats de Paris en 2015 - ne compte pas en revanche réduire la voilure au Sahel. Le dispositif "Barkhane n'a pas vocation à être allégé", a souligné le ministre de la Défense. L'opération mobilise 3.500 hommes sur cinq pays du Sahel (Mauritanie, Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso). "Nous assurons par cette force la sécurité sur les cinq pays de la zone sahelo-saharienne", a-t-il dit, tout en soulignant qu'il faut aussi "permettre à ces pays de se doter de forces antiterroristes". Le chef d'état-major, le général Pierre de Villiers, a souligné vendredi que l'armée française était "au taquet" et que tout nouveau déploiement nécessiterait de réduire la voilure ailleurs ou d'augmenter le budget de la Défense. La France pourrait être notamment amenée à intervenir en Libye, aux côtés des Etats-Unis et d'autres pays européens ou de la région, si un gouvernement d'union nationale libyen est effectivement mis en place et demande de l'aide pour rétablir la sécurité dans le pays.

