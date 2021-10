Tendance Live Story # 1

Après 15 ans devant ses studios des bords de Vire à Saint-Lô, en 2009, fort d'un partenariat renforcé avec la ville, Tendance Ouest organise le Tendance Live pour la deuxième année consécutive aux pieds des remparts... sur l'autre rive !

Pour fêter son 27ème anniversaire, le 21 juin 2009, Tendance Ouest programme, en Live, gratuitement et en partenariat avec le QG : Ann'So M, Typhaine, Yannick, Monsieur Roux, Le Collectif Métissé, Les Bouches Trous, La Chanson du Dimanche, Tina Arena, Soldat Louis et Marcel et son Orchestre.

Le Tendance Live, édition 2009, a débuté à 19h00 et s'est achevé à... 3h30 du matin !

2 ans après...Nous retenons particulièrement la prestation hallucinante, déjantée et exceptionnelle de La Chanson du Dimanche, la motivation d'Ann'So M en ouverture, la sérénité et la voix d'or de Thyphaine la gentillesse et la douceur de Tina ARENA (qui malgré sa fièvre et sa gorge en feu, elle a passé 24h00 le lendemain aux urgences de l'hospital Mémorial de Saint-Lô, a assuré son concert en Live), les bêtes de scène de Soldat Louis qui ont enflammé la Plage Verte et le show unique et parfaitement maîtrisé de Marcel et son Orchestre.

Souvenirs, souvenirs, en vidéo sur tendanceouest.com