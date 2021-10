Los Angeles (AFP). NBA: Golden State se fait peur, Cleveland commence à faire peur

Les Warriors ont frôlé l'humiliation face aux Sixers, l'une des pires équipes de l'histoire de la NBA. Ils disposaient pourtant d'une confortable avance de 29 points, mais ils se sont complétement écroulés en 4e période. Les Sixers sont revenus à leur hauteur à 22 secondes du terme de la rencontre (105-105), mais Harrison Barnes a offert la victoire à son équipe (108-105) avec un panier à trois points sur la dernière action du match, à 4/10e de seconde de la sirène. "On ne peut pas se permettre de ne jouer que 24 minutes dans un match", a rappelé Stephen Curry qui a marqué 23 points, mais qui a perdu le ballon permettant à Ish Smith d'égaliser. Au total, les Warriors ont perdu 23 ballons, dont 15 après la pause. "On a perdu complétement le fil de notre jeu et nous aurions mérité de perdre ce match si les dieux n'avaient pas été très cléments avec nous", a admis Steven Kerr, l'entraîneur de Golden State. - 29 points de LeBron James - Malgré cette frayeur, Golden State affiche un bilan impressionnant de 43 victoires en 47 matches, soit le meilleur de l'histoire de la NBA à ce stade de la saison à égalité avec... Philadelphie en 1966-67. A Cleveland, la nomination de Tyronn Lue en remplacement de David Blatt qui avait suscité la controverse commence à porter ses fruits. Les Cavaliers continuent non seulement de gagner, mais ils produisent désormais un basket séduisant et efficace comme ont pu le constater les San Antonio Spurs. Les Cavaliers ont malmené d'entrée les Spurs qui disposent pourtant de la meilleure défense de NBA, mais qui n'ont pas fait le poids. A l'exception du début du 3e quart-temps que San Antonio a débuté par un 8-0, Cleveland a maîtrisé son sujet sous l'impulsion de LeBron James (29 points) et de ses partenaires du "Big Three" Kevin Love et Kyrie Irving (21 points chacun). "On se rapproche de ce qu'on veut faire d'une point de vue offensif", s'est félicité "King James". - Onzième victoire de suite pour Toronto - Les Spurs, privés de Tim Duncan pour le troisième match consécutif, ont concédé leur deuxième défaite en moins d'une semaine contre un rival direct: ils avaient été surclassés lundi par le champion en titre Golden State (120-90) dans sa salle. "Ils nous ont pris à la gorge en première période, on a aussi commis trop d'erreurs en défense", a regretté Gregg Popovich. Son équipe reste 2e de la conférence Ouest (39 v-8 d), tandis que Cleveland a consolidé sa première place à l'Est avec cette 34e victoire en 46 matches. Mais les Cavaliers doivent se méfier de Toronto qui a aligné une onzième victoire consécutive, nouveau record de son histoire. Les Raptors sont venus à bout des Détroits Piston 111 à 107 grâce aux 29 points de DeMar DeRozan, synonymes de 32e victoires en 47 matches. Les Français en lice samedi ont passé une mauvaise soirée: Tony Tony Parker n'a pas à rougir de ses 13 points (5 sur 10 au tir), quatre rebonds et six passes en 24 minutes, mais comme contre Golden State lundi, il n'a pas réussi à inspirer son équipe face à Cleveland. Boris Diaw n'a eu que 16 minutes de jeu à se mettre sous la dent (7 pts), tandis qu'Alexis Ajinça (L Nouvelle Orléans), Ian Mahinmi (Indiana), touché au dos, et Joffrey Lauvergne (Denver) n'ont pas joué.

