Paris (AFP). Arrivée de Raul Castro à Paris avant une visite d'Etat en France

L'avion du dirigeant cubain s'est posé peu après 12H15 (11H15 GMT) à l'aéroport de Paris-Orly, a indiqué cette source. Son séjour en France commence par une visite privée, avant de se poursuivre lundi et mardi par une visite d'Etat. Cette visite, annoncée le 19 janvier, marquera "une nouvelle étape dans le renforcement des relations entre les deux pays, après la visite d'État du président (français à Cuba) le 10 mai dernier", avait alors souligné la présidence française dans un communiqué. François Hollande avait été "le premier chef d'État occidental à se rendre à Cuba depuis plus de 50 ans", avait ajouté l'Elysée. Sa visite avait eu lieu après l'annonce du dégel des relations entre Cuba et les États-Unis, fin 2014. À La Havane, le président français avait plaidé pour la levée de l'embargo économique américain contre Cuba, qui avait "tant nui", avait-il dit, au développement de l'île depuis 1962. Lors de la visite de Raul Castro, Cuba souhaite "élargir et diversifier davantage ses relations avec la France dans tous les domaines possibles: sur les terrains politique, économique, commercial, financier, des investissements, culturel et de coopération", a indiqué le vice-ministre cubain des Affaires étrangères, Rogelio Sierra. Fidel Castro, qui a cédé les rênes du pouvoir à son frère Raul en 2006, avait effectué une visite en France en mars 1995, pendant les dernières semaines du mandat de François Mitterrand.

