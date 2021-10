Paris (AFP). Ligue 1: un effet coupe pour Marseille et Lille?

L'OM a entre-temps ramené un point plutôt honorable de Lyon (1-1) mais c'est surtout sa victoire contre Montpellier au Vélodrome (2-0) il y a une semaine qui est susceptible de l'avoir remis sur de bons rails. Avant ce succès, Marseille n'avait en effet plus gagné à domicile face à une formation française depuis le 13 septembre. Soit huit matches sans victoire en championnat dont le dernier, contre Guingamp, avait fait tomber sur la pelouse un tombereau de huées. Lille a de son côté mis un terme à une série noire de trois revers consécutifs, toutes compétitions confondues, et s'est refait une petite santé en écrasant Bordeaux en Coupe de la Ligue (5-1). Le reste de la 23e journée sera marquée par le choc entre Saint-Etienne et l'invincible leader parisien, qui poursuit son petit marathon, dimanche à Geoffroy-Guichard, avant son grand rendez-vous européen, le 16 février contre Chelsea en huitième de finale aller de Ligue des champions. Son dauphin Monaco se rend lui chez le promu Angers, révélation de la première partie de saison mais descendu à la 5e place. Quant aux Lyonnais (9e), ils seront à la recherche de points à Bastia où officiera François Ciccolini après le limogeage de Ghislain Printant de son poste d'entraîneur. Si l'OL veut disputer la C1 la saison prochaine dans son grand stade, il n'a plus de temps à perdre. Le programme: Vendredi: (20h30) Marseille - Lille Samedi: (17h00) Angers - Monaco (20h00) Troyes - Nantes Lorient - Reims Bastia - Lyon Toulouse - Guingamp GFC Ajaccio - Montpellier Dimanche: (14h00) Caen - Nice (17h00) Bordeaux - Rennes (21h00) Saint-Etienne - Paris SG

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire