Le cirque de Pékin au Zénith de Rouen

Avec une cinquantaine d'artistes sur scène et une douzaine de numéros, Le petit dragon nous entraîne à la découverte de la Chine ancienne, de ses traditions et de ses dangers en suivant le parcours d'un jeune enfant doué de qualités physiques et mentales exceptionnelles. Cette incroyable fresque fascine le spectateur par la qualité des numéros proposés: épées aériennes, équilibre sur cannes, corde souple, Roue Cyr ou encore main à main. Les acrobates repoussent les limites du corps et semblent se libérer de l'attraction terrestre. Ces voltigeurs experts dont les plus jeunes n'ont que 12 ans présentent un spectacle unique réglé au millimètre.

Pratique. Dimanche 31 janvier à 17h. Zénith de Rouen. Tarifs 35 à 50€. www.citylive.trium.fr