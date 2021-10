Accident mortel à Rouen : le conducteur avait 2,5g d'alcool dans le sang

L'accident s'était produit le samedi 16 janvier en tout début de journée et avait coûté la vie à quatre jeunes : lire notre article.

L'autopsie du conducteur a permis de déterminer qu'il avait consommé beaucoup d'alcool au cours de la soirée, avant de prendre le volant de la Renault Safrane. Le jeune homme de 34 ans, avait en effet 2,5g d'alcool dans le sang au moment de l'accident. Il avait également consommé une importante dose de cannabis.

Deux des six passagers du véhicule sont encore en vie. "L'un est sorti du coma mais ne se souvient plus de rien et l'autre est toujours entre la vie et la mort", a indiqué le procureur-adjoint Etienne Thieffry.

