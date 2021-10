Rouen : 77% des classes bilangues supprimées à la rentrée

La ville de Grand-Couronne, qui a instauré une classe bilangue allemand dans son collège Henri Matisse il y a huit ans, verra cette classe supprimée à la rentrée 2016. "La classe bilangue allemand est proposée à tous les élèves dès leur entrée en sixième", raconte Julien Dugnol, le directeur de cabinet du maire de Grand-Couronne Patrice Dupray (PCF). Un choix qui permet aux élèves d'apprendre dès leur entrée au collège l'allemand et l'anglais à hauteur de 3h d'allemand et 3h d'anglais par semaine (au lieu de 4h d'allemand ou 4h d'anglais dans la filière classique).

25% des élèves intègrent une classe bilangue

Un dispositif qui aurait toujours séduit les élèves. "Environ 25% des élèves choisissent cette option, qui est une véritable chance dans un quartier prioritaire." Le directeur de cabinet redoute notamment que les bons élèves fuient le collège Henri Matisse. "On va assister à un phénomène de contournement, on est en train de casser la mixité et les chances de réussite."

Si la réforme est appliquée, il ne restera aucune classe bilangue sur le territoire de Grand-Couronne. Pourtant, à Paris, 100% des classes bilangues seront maintenues alors qu'elles disparaitront à hauteur de 77% dans l'académie de Rouen. "Faut-il déménager à Paris pour accéder aux classes bilangues ?" s'indigne la Fédération des Conseils de Parents d'Elèves de Seine-Maritime. Même vent de colère et de sentiment d'injustice chez les professeurs. "Je vis très mal cette annonce, ce sont des années d'investissement qui sont totalement méprisées, regrette Marie Nicolle, professeur d'allemand depuis 20 ans au collège Matisse. Les classes bilangues regroupaient les bons élèves et les élèves qui ont envie de travailler. Pour nous, il était beaucoup plus facile de recruter des élèves pour les classes bilangues que pour une deuxième langue vivante. Cela va avoir pour conséquence que les élèves vont se détourner de l'allemand."

Mouvement de contestation

A Grand-Couronne, l'heure n'est pas à la défaite. Ce vendredi matin, des membres du Parti communiste français ont distribué des tracts devant le collège concerné. Un mouvement qui pourrait être suivi par les élus communistes de Petit-Quevilly. "Le cursus bilangue allemand du collège Fernand Léger sera supprimé à la rentrée et la classe bilangue portugais, elle, se poursuivra mais avec moins d'heures. C'est un moindre mal mais ce n'est pas une solution", raconte Tiphaine Berthelot, adjointe à la mairie de Petit-Quevilly. "Aucun combat n'est perdu avant d'être mené", conclut, optimiste, Julien Dugnol, qui espère que la Ministre de l'Education nationale reviendra sur sa décision.