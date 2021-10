Paris (AFP). Disneyland Paris: la compagne de l'homme armé interpellée

L'interpellation de cette femme, dont l'identité n'a pas été révélée, pas plus que celle de son compagnon, a eu lieu en région parisienne, a-t-on ajouté, sans autre précision dans l'immédiat. Les tout premiers éléments de l'enquête ne semblent pas s'orienter vers une piste terroriste, a-t-on indiqué de source policière. Selon plusieurs sources proches de l'enquête, l'homme a été repéré à son arrivée à l'hôtel New York, sur le site Disneyland, où il avait une réservation. Le portique a sonné à son passage et la sécurité de l'hôtel a trouvé sur lui deux armes de poing et un Coran, en français, selon une de ces sources. Selon les toutes premières investigations, l'homme, placé en garde à vue, aurait dit aux enquêteurs qu'il était armé car il craignait pour sa sécurité. Le parquet antiterroriste n'avait pas été saisi jeudi en fin de journée de cette affaire. La France vit sous la menace d'attaques jihadistes depuis les attentats de janvier et novembre 2015.

